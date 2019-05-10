Безос представил аппарат для высадки на Луну

Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну. Посадочный модуль получил название Blue Moon.

Презентация аппарата, который создавался три года, прошла 9 мая в Вашингтоне на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. На сцене был представлен макет Blue Moon в натуральную величину, сообщает телеканал ABC.

Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться, — сказал на презентации Безос.

Аппарат будет иметь полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т. На его крыше разместят луноход.