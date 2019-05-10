Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безос представил аппарат для высадки на Луну 

News.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТАСС
Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну. Посадочный модуль получил название Blue Moon.
Презентация аппарата, который создавался три года, прошла 9 мая в Вашингтоне на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. На сцене был представлен макет Blue Moon в натуральную величину, сообщает телеканал ABC.
Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться, — сказал на презентации Безос.
Аппарат будет иметь полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т. На его крыше разместят луноход.
Ранее News.ru сообщал, что США намерены уже к 2024 году высадить на Луне группу астронавтов, которых к естественному спутнику Земли доставит специальный спускаемый лунный модуль. Об этом сообщил глава Американского аэрокосмического агентства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Он признался, что ему больше по душе идея десантирования сразу двух экипажей на обе стороны Луны.
News.ru: последние новости
Сооснователь Facebook раскритиковал управление Цукерберга Apple выпустила первую с 2008 года игру в App Store «Мона Лиза» осталась незавершённой из-за травмы да Винчи
Комментарии
Наука и техника , Джефф Безос , Amazon , NASA , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний из могикан 1990-х»: каким был Сергей Доренко4
«Гений зла»: Лужков прокомментировал смерть Доренко28
Стала известна причина смерти Доренко397
«Идеологическая преемственность»: что ждет Украину29
«Личное мнение»: РФ парировала громкие требования Эстонии6
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение