Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну. Посадочный модуль получил название Blue Moon.
Презентация аппарата, который создавался три года, прошла 9 мая в Вашингтоне на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. На сцене был представлен макет Blue Moon в натуральную величину, сообщает телеканал ABC.
Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться, — сказал на презентации Безос.
Аппарат будет иметь полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т. На его крыше разместят луноход.
Ранее News.ru сообщал, что США намерены уже к 2024 году высадить на Луне группу астронавтов, которых к естественному спутнику Земли доставит специальный спускаемый лунный модуль. Об этом сообщил глава Американского аэрокосмического агентства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Он признался, что ему больше по душе идея десантирования сразу двух экипажей на обе стороны Луны.