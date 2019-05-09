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К выходу готовится планшет с двумя экранами 

Игромания.ру 8 часов назад
Фото: Игромания.ру
Смартфоны с двумя экранами (обычный и E-ink) хотя и не завоевали популярности, но всё же присутствуют на рынках. Но до последнего времени никто не рисковал предложить что-то большее. И вот компания Epad анонсировала выход Epad X — первого планшета с двумя экранами.
Новинка получит ОС Android, 9,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей (2408 x 1536 пикселей), а также чёрно-белый (1200 x 825 пикселей) на лицевой и тыльной сторонах соответственно. Разработчики планируют собрать деньги на производство за счёт краудфандинга, а ранний прототип показали на недавней выставке.
Пока что не сообщается ничего о цене или дате выхода. А вот спецификации уже известны, и они довольно скромные. Заявлено наличие процессора MediaTek MT8176, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти плюс слот для карт microSD. Переключение экранов осуществляется механической кнопкой. Планшет получит также порт USB Type-C, батарею на 5000 мА·ч, адаптеры WiFi, Bluetooth и GPS.
Из мелочей отметим стереодинамики и поддержку стилуса Wacom с 4096 уровнями нажатия.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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