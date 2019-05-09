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Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: ТАСС
Научно-производственное объединение им. Лавочкина начало разработку автоматической межпланетной станции «Луна-28», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Сейчас разработка находится в «фазе аванпроекта, предшествующей эскизному проекту», сообщил источник РИА «Новости».
Станция входит в федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы.
Ожидается, что «Луна-28» стартует с космодрома Восточный на ракете-носителе «Ангара-А5».
НПО им. Лавочкина входит в Роскосмос.
В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США.
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Наука и техника , Роскосмос , НПО им. С.А. Лавочкина , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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