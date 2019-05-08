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Россия опутает «Лианой» всю Землю 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: army-news.ru
Формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году, сообщили «Известиям» в Минобороны страны.
Газета пишет, что до 1 января 2020 года запланированы пуски двух спутников «Пионов-НКС», которые вместе с парой космических аппаратов «Лотосов-С» позволят «российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру».
Отмечается, что система «Лиана», спутники которой выводятся на орбиту высотой 100 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».
Также издание указывает на то, что «Лиана» создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда», космические аппараты которой выводились на высоту 25 километров.
«В последние годы грань между гражданскими и военными спутниками стирается, к примеру, армейскую связь по закрытым каналам может обеспечить и обычный спутник. Но радиотехническая разведка — это настолько специфическая область, что справиться с этой задачей может только военный аппарат. В гражданской отрасли подобные технологии начали развиваться лишь недавно — в частности, для контроля трафика на дорогах», — сказал газете научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Зарубежным аналогом «Лианы» издание называет три американских радиолокационных спутника Lacrosse.
В апреле стало известно, что европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание самого мощного российского спутника связи «Ямал-601». За год до этого, в апреле 2018-го, сообщалось, что космические аппараты системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
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Наука и техника , Оружие , Технологии , Иван Моисеев , Министерство обороны , Институт космической политики , Thales Alenia Space , газета "Известия"
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