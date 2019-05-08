Россия опутает «Лианой» всю Землю

Формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году, сообщили «Известиям» в Минобороны страны.

Газета пишет, что до 1 января 2020 года запланированы пуски двух спутников «Пионов-НКС», которые вместе с парой космических аппаратов «Лотосов-С» позволят «российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру».

Отмечается, что система «Лиана», спутники которой выводятся на орбиту высотой 100 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».

Также издание указывает на то, что «Лиана» создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда», космические аппараты которой выводились на высоту 25 километров.

«В последние годы грань между гражданскими и военными спутниками стирается, к примеру, армейскую связь по закрытым каналам может обеспечить и обычный спутник. Но радиотехническая разведка — это настолько специфическая область, что справиться с этой задачей может только военный аппарат. В гражданской отрасли подобные технологии начали развиваться лишь недавно — в частности, для контроля трафика на дорогах», — сказал газете научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зарубежным аналогом «Лианы» издание называет три американских радиолокационных спутника Lacrosse.