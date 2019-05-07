Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химики создали замену коже и хрящам 

News.ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com/Global Look Press
Зарубежные специалисты совместно со своими коллегами из России превратили созданную ими материю, которая состоит из полимерных «ёршиков», в полноценный аналог кожи и хрящей.
Научный сотрудник из МГУ Дмитрий Иванов заявил, что для того, чтобы создать подобный материал, нужно было детально изучить структуру полимеров, пишет ACS Macro Letters.
Мы решили сделать ставку на кодирование структуры полимеров, обладающих нужными параметрами, — добавил он.
Ранее News.ru писал, что учёные из США назвали основную причину преждевременной смерти. Ранний уход из жизни они связали с болезнями сердца и сердечной недостаточностью.
News.ru: последние новости
Самый мощный суперкомпьютер создадут в США «Якорь Кортеса» нашли на дне Мексиканского залива «Мона Лиза» осталась незавершённой из-за травмы да Винчи
Наука и техника , Другое , Технологии , Дмитрий Иванов , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100408
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших52
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»1610
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ21
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле67
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
В мире США
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение