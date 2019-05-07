Химики создали замену коже и хрящам

Зарубежные специалисты совместно со своими коллегами из России превратили созданную ими материю, которая состоит из полимерных «ёршиков», в полноценный аналог кожи и хрящей.

Научный сотрудник из МГУ Дмитрий Иванов заявил, что для того, чтобы создать подобный материал, нужно было детально изучить структуру полимеров, пишет ACS Macro Letters.

Мы решили сделать ставку на кодирование структуры полимеров, обладающих нужными параметрами, — добавил он.

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