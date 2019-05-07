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В ДВФУ хотят создать «синтетическую личность» с помощью суперкомпьютера 

РИА Новости 1 час назад
"Синтетическую личность" планируют создать с помощью искусственного интеллекта на базе суперкомпьютера в Дальневосточном федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза.
"В ближайшее время суперкомпьютер планируется задействовать, в частности в рамках масштабного исследовательского проекта, направленного на создание так называемой синтетической личности, которая сможет распознавать человеческую речь и поддерживать продолжительную и осмысленную беседу", — говорится в сообщении.
В университете пояснили, что разработка такой нейросистемы может быть использована в коммерческих целях или в рамках государственной службы.
"Одно из возможных предназначений искусственного интеллекта — работа консультантом в контактном центре какой-либо госструктуры или коммерческой компании", — добавили в пресс-службе.
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