Apple выпустила первую за 10 лет игру для iPhone

Apple впервые за 10 лет выпустила собственную игру для iPhone, получившую название Warren Buffett's Paper Wizard, сообщает MacRumours.

«Несмотря на то, что разработчиком игры в App Store указана Wildlife Designs Inc, приложение лицензировано, обслуживается и управляется Apple в соответствии с его положениями и условиями, что делает игру первой, разработанной Apple для iPhone с 2008 года», — отмечает издание.

Главным героем выступает Уоррен Баффет , один из крупнейших в мире инвесторов. Инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway в I квартале 2018 года купила еще 75 млн акций Apple, сообщал телеканал CNBC. Как отмечал Bloomberg, стоимость данного пакета акций составила $11-14 млрд По состоянию на конец 2017 года Berkshire Hathaway владела 165 млн акций Apple.

Игроки Warren Buffett's Paper Wizard, которую можно бесплатно скачать в App Store, должны развозить газеты на велосипеде, зарабатывая «Баксы Уоррена». Сложность игры постепенно растёт, пока игроки совершают путь от Омахи до штаб-квартиры Apple в Купертино.

Warren Buffett's Paper Wizard для iPhone подходит для iOS 11 и более поздних версий.