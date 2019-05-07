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Apple выпустила первую за 10 лет игру для iPhone 

Rambler News Service + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Apple впервые за 10 лет выпустила собственную игру для iPhone, получившую название Warren Buffett's Paper Wizard, сообщает MacRumours.
«Несмотря на то, что разработчиком игры в App Store указана Wildlife Designs Inc, приложение лицензировано, обслуживается и управляется Apple в соответствии с его положениями и условиями, что делает игру первой, разработанной Apple для iPhone с 2008 года», — отмечает издание.
Главным героем выступает Уоррен Баффет, один из крупнейших в мире инвесторов. Инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway в I квартале 2018 года купила еще 75 млн акций Apple, сообщал телеканал CNBC. Как отмечал Bloomberg, стоимость данного пакета акций составила $11-14 млрд По состоянию на конец 2017 года Berkshire Hathaway владела 165 млн акций Apple.
Игроки Warren Buffett's Paper Wizard, которую можно бесплатно скачать в App Store, должны развозить газеты на велосипеде, зарабатывая «Баксы Уоррена». Сложность игры постепенно растёт, пока игроки совершают путь от Омахи до штаб-квартиры Apple в Купертино.
Warren Buffett's Paper Wizard для iPhone подходит для iOS 11 и более поздних версий.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Уоррен Баффет , Apple , Bloomberg
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