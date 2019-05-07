Изменение климата грозит распространением «банановой болезни»

В британском университете Эксетера пришли к выводу, что изменение климата увеличивает риск распространения грибкового заболевания, поражающего банановые культуры. Результаты исследования опубликовал журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Болезнь черная сигатока, которую вызывает грибок Pseudocercospora fijiensis, впервые была обнаружена в Азии в конце XX века. Она поражает банановые культуры, вызывая повреждение и засыхание листьев. К настоящему времени болезнь уже смогла проникнуть и охватить все регионы выращивания банановых культур в Латинской Америке.

Грибок распространяется по воздуху благодаря спорам, а его жизненный цикл очень зависим от погоды и микроклимата. Исследование ученых показало, что изменение уровня влажности и температуры увеличило риск появления черной сигатоки в Латинской Америке более чем на 40%.

Ранее сообщалось, что на юге Туркменистана впервые в истории вырастили бананы. Первый урожай оценивается в 30-40 тонн.