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Опубликовано самое детальное изображение Вселенной 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию, на которой изображены более 256 тысяч галактик. Это фото стало наиболее детальным изображением Вселенной из имеющихся на данный момент, сообщается на сайте NASA.
Как отмечается, фотография представляет собой мозаику и состоит из более чем 7,5 тысячи снимков, сделанных телескопом «Хаббл» на протяжении 16 лет его работы. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.
Фотография занимает более четверти терабайта, и открыть стандартными программами ее нельзя. Оценить масштаб изображения можно только на коротком видео, которое опубликовало NASA.
В апреле ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий черной дыры. Работа была проделана с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope.
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Наука и техника , Видео , NASA , США
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