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Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан. Все системы при этом работали нормально.
Длина ракеты — всего 10 метров, диаметр — 50 см, а вес около тонны. Компания Interstellar Technologies надеется наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.
ТАСС напоминает, что в прошлом году Японское агентство аэрокосмических исследований успешно запустило аналогичную по параметрам ракету SS-520 с коммуникационным спутником весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Япония
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