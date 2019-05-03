Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi выпустит компьютерный монитор 

Ferra.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: Ferra.ru
Китайские источники сообщили, что Xiaomi готовит к выпуску свой первый монитор для настольных ПК. Он получит 23,8-дюймовый экран с разрешением 2K.
Xiaomi уже давно выпускает телевизоры, которые довольно неплохо продаются. Однако мониторы компания ещё не производила, и новая модель окажется первой в истории Xiaomi.
Китайские источники предполагают, что рамки у монитора будут очень тонкими, чтобы модель выглядела практически безрамочной. Кроме того, устройство может предложить расширенную функциональность. Например, встроенную в подставку беспроводную зарядку для смартфонов. Диагональ в 23,8 дюйма признали «золотой серединой» для компьютерного монитора.
Стоимость монитора, предположительно, составит от 499 (примерно $74) юаней до 799 юаней (около $120).
Ferra.ru: последние новости
Авария на испытаниях полностью уничтожила пассажирскую капсулу SpaceX Google изображает сбой работы во всех браузерах, кроме Chrome NASA проведёт учения по борьбе с астероидной угрозой
Наука и техника , Гаджеты , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Геополитическое оружие»: Новые нападки на российский газ1
Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия56
«Постойте»: Зеленскому готовят «импичмент»93
Шеф-редактор «Голоса» госпитализирован после инфаркта65
Не удержался: Трамп сделал признание после беседы с Путиным178
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение