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Google Chrome признали самым популярным в мире браузером 

News.ru + ещё 3 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Google Chrome стал самым популярным браузером. Его используют 65% интернет-пользователей.
Второе место на мировом рынке занимает Mozilla Firefox. Им пользуются только 10,2% аудитории. На третьем — Internet Explorer. Его доля составляет 8,4%.
Среди пользователей браузеров на мобильных устройствах лидирующие позиции сохраняет Google Chrome — 63%. Уступает ему Safari, доля которого превысила 26%. Браузер QQ, который предпочитают 2,7% аудитории, занимает третье место.
Ранее News.ru писал о том, что корпорация Google уличила разработчика приложений DO Global в махинациях с рекламой и запретила публиковать свои приложения в Play Store. Также опубликованные ранее приложения будут удалены.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Технологии , Google
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