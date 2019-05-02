Google Chrome признали самым популярным в мире браузером

Google Chrome стал самым популярным браузером. Его используют 65% интернет-пользователей.

Второе место на мировом рынке занимает Mozilla Firefox. Им пользуются только 10,2% аудитории. На третьем — Internet Explorer. Его доля составляет 8,4%.

Среди пользователей браузеров на мобильных устройствах лидирующие позиции сохраняет Google Chrome — 63%. Уступает ему Safari, доля которого превысила 26%. Браузер QQ, который предпочитают 2,7% аудитории, занимает третье место.

Ранее News.ru писал о том, что корпорация Google уличила разработчика приложений DO Global в махинациях с рекламой и запретила публиковать свои приложения в Play Store. Также опубликованные ранее приложения будут удалены.