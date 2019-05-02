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Глава NASA предупредил всех жителей Земли о метеоритной атаке 

Профиль 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава NASA предупредил всех жителей Земли о метеоритной атаке. Над Землёй нависла угроза масштабной метеоритной атаки. Случаи пролётов крупных астероидов фиксируются всё чаще. Как следствие, растёт и опасность их столкновения с нашей планетой, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.
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В качестве примера он привёл падение гигантского метеорита в Челябинске в 2013 году. Тогда ранения получили более 1,5 тыс. человек, было повреждено свыше 7 тыс. зданий. По словам Брайденстайна, обычно метеорные события такого масштаба происходят раз в 60 лет. Однако, за последние 100 лет это уже третий подобный случай.
«Люди должны понимать, что речь идёт не о голливудском блокбастере. Мы говорим о реальной необходимости защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля», — цитирует главу NASA британская газета Independent.
Брайденстайн заявил, что правительство США поручило NASA находить и отслеживать 90% астероидов, диаметр которых превышает 140 метров. Сейчас таких объектов в космосе насчитывается около 25 тысяч, однако каталогизирована лишь треть из них.
«У динозавров не было своей космической программы. У нас она есть, и мы должны её использовать», — отметил Брайденстайн.
Ранее «Профиль» писал, что учёные NASA назвали точные сроки наступления глобальной катастрофы.
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Наука и техника , Наука , NASA , The Independent
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