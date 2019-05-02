Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов

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Глава NASA предупредил об астероидной опасности 

Рамблер 18 минут назад
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что угроза астероидной атаки становится все более актуальной для жителей Земли. И речь тут вовсе не о сюжете для голливудского блокбастера, пишет NВС.
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Есть основания предполагать, что эта проблема будет все чаще напоминать о себе. Метеориты, которые могут уничтожить целый штат США, представляют реальную угрозу для Земли, предупредил глава NASA, выступая на конференции по планетарной обороне в Вашингтоне (округ Колумбия). По его словам, пока подобные предупреждения не воспринимаются всерьез.
«Речь идет не о Голливуде, не о фильмах, а о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, из пригодных для жизни среди известных нам», — сказал он.
Бриденстайн напомнил о челябинском метеорите, упавшем в 2013 году, тогда ранения получили более 1,5 тыс. человек. Он отметил, что согласно выводам, полученным благодаря научному моделированию, обычно такие события происходят раз в 60 лет.
Однако за последние 100 лет это уже третий подобный случай.
«Я хотел бы сказать вам, что эти события исключительно уникальны, но это не так, — отметил Бриденстайн. — Эти события не редкость. Мы должны быть уверены, что мы правильно оцениваем, обнаруживаем, отслеживаем все околоземные объекты, которые могут представлять угрозу для мира».
Брайденстайн напомнил, что американское правительство поручило NASA находить и отслеживать 90% астероидов, диаметр которых превышает 140 метров. Сейчас таких объектов в космосе насчитывается около 25 тысяч, однако каталогизирована только треть.
«Мы хотим иметь больше международных партнеров. Мы хотим, чтобы на поверхности Земли было больше систем, способных обнаруживать и отслеживать эти объекты, и мы хотим иметь возможность передавать все эти данные в единую операционную систему», — сказал он, добавив к этому, что не хотел бы, чтобы человечество постигла участь динозавров.
«У динозавров не было своей космической программы. У нас она есть, и мы должны её использовать», — сказал глава NASA.
Комментарии52
Наука и техника , Видео , Наука , NASA
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