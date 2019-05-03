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В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: © AP Photo / Jae C. Hong
Неполадки при проведении огневых испытаний корабля Crew Dragon произошли во время активации системы двигателя SuperDraco, заявил на брифинге вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман.
«Первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco», — приводит его слова РИА Новости.
При этом представитель компании подчеркнул, что надёжность двигателей, прошедших серьёзные испытания, по-прежнему не вызывает сомнений.
«У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний … и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — подчеркнул Кенигсман.
Ранее в «Роскосмосе» выразили готовность помочь SpaceX в расследовании причин аварии при испытаниях корабля Dragon 2.
21 апреля СМИ сообщили о нештатной ситуации при тестировании двигателей Crew Dragon во Флориде.
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Наука и техника , Оружие , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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