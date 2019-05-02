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В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2 

Р-Спорт + ещё 3 49 минут назад
Фото: © AP Photo / Jae C. Hong
Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), как свидетельствуют первоначальные данные, произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил на брифинге в четверг вице-президент компании Ханс Кенигсман.
"В ходе расследования мы изучаем все возможные причины. У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний … и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе", — сказал представитель SpaceX.
По его словам, "первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco". Он подчеркнул, что достоверные причины аномалии пока неизвестны, поскольку расследование продолжается.
Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Как сообщил представитель компании в четверг, доступ на место аварии для специалистов до сих пор закрыт из-за опасений за безопасность.
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Наука и техника , Оружие , SpaceX
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