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Когда мир перейдет на солнечную энергию 

Парламентская газета + ещё 1 58 минут назад
Фото: ТАСС
Сегодня, 3 мая, празднуется Всемирный день Солнца, учрежденный в 1994 году Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) и ставший популярным во многих государствах за пределами Старого Света.
Памятная дата появилась для привлечения внимания к возможностям использования возобновляемых источников энергии, в том числе к потенциалу нашей домашней звезды.
Ежегодный глобальный прирост производительности солнечной энергетики за последние годы составляет в среднем около 50 процентов.
И хотя ее доля в общем объеме выработки электричества с 2014 года выросла в 100 раз, пока она едва превышает 1 процент.
Между тем, как полагают эксперты Международного энергетического агентства (IEA), солнечная энергетика уже к 2050 году при должном уровне распространения передовых технологий сможет вырабатывать около 9 тысяч тераватт-часов или 20-25 процентов всего необходимого человечеству электричества, что обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд тонн ежегодно.
Расширение масштабов использования солнца для генерации электричества пока тормозится из-за высоких издержек производства.
Однако по оптимистичным прогнозам, себестоимость генерации электроэнергии солнечными электростанциями уже к 2020 году может снизиться до себестоимости генерации с использованием ископаемого топлива. Тогда переход к использованию солнечных электростанций станет экономически выгодным и неизбежным.
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Наука и техника , Международное энергетическое агентство
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