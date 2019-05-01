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Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Испанские астрономы во время наблюдения в январе 2019 года за полным затмением Луны зафиксировали мощную вспышку от удара метеорита по лунной поверхности.
Отчет об исследовании опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко его описывает Phys.org.
Авторами работы являются профессор Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы и доктор Хосе Л. Ортис из Института астрофизики Андалусии.
Лунное затмение произошло 21 января 2019 года. Именно тогда на спутнике Земли была зафиксирована короткая, но очень яркая вспышка. Исследователи использовали систему обнаружения и анализа лунных воздействий (MIDAS) — она собирает сведения от восьми телескопов, установленных на юге Испании.
Видеозапись MIDAS и зафиксировала момент удара неизвестного космического тела о лунную поверхность. Продолжительность вспышки составила 0,28 секунды. Кстати, она первая в истории, снятая во время лунного затмения.
Мадьедо и Ортис считают, что это был метеорит массой 45 кг, а его ширина составляла 30-60 сантиметров. Они также рассчитали, что при ударе о поверхность Луны скорость небесного тела составляла 61 тысячу километров в час.
Место удара расположено рядом с кратером Лагранжа. Его мощность была эквивалентна 1,5 тонны тротила. Этого достаточного для образования кратера диаметром до 15 метров.
По оценкам исследователей, температура выброшенного при этом материала поверхности достигла 5400 градусов по Цельсию, что примерно соответствует температуре на поверхности Солнца.
"Такие высокоскоростные столкновения в лаборатории на Земле воспроизвести невозможно, — говорит Мадейдо. — Наблюдение вспышек — это отличный способ проверить наши гипотезы о том, что именно происходит, когда метеорит сталкивается с Луной".
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Наука и техника , Видео , Наука , Хосе Ортис , Хосе Мария
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