В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект

Неизвестный объект врезался в Луну во время затмения

В Луну на скорости 61 тыс. км/ч врезался метеорит. Астрономы увидели мощную вспышку с Земли. О столкновении небесного тела со спутником Земли сообщает издание Phys.org

Вспышку зафиксировали испанские ученые, наблюдавшие за затмением Луны 21 января 2019 года. Астрономы увидели, что неизвестное космическое тело ударилось о поверхность Луны, вызвав вспышку продолжительностью 0,3 секунды.

Ученые высчитали, что в Луну врезался объект массой 45 кг. При столкновении его скорость составляла 61 тысячу километров в час. В итоге вблизи кратера Лагранжа произошел взрыв, мощность которого была эквивалентна 1,5 тонны тротила. На Луне образовался новый кратер диаметром до 15 метров.

«На Земле невозможно воспроизвести столкновения с такой огромной скоростью лабораторным путем. Наблюдение вспышек — отличный способ проверить наши предположения о том, что именно происходит, когда метеорит сталкивается с Луной», — говорят ученые из института астрофизики Андалузии.

Группа исследователей намерена продолжать мониторинг столкновений небесных тел с Луной. Одна из задач — понять, какой риск метеориты представляют для космонавтов, которые должны высадиться на Луну в следующем десятилетии.