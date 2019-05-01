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На авиасалоне в Ле Бурже впервые представят макет российской лунной базы 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия впервые представит макет облика предполагаемой национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне "Ле Бурже-2019". Об этом говорится в конкурсной документации Роскосмоса, опубликованной на сайте госзакупок.
Согласно документам, на стенде Роскосмоса будет представлен "макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций".
Кроме того, на выставке покажут макет спускаемой платформы, которую Россия изготовила для совместного с Европой проекта " ЕxoМars-2020, модели ракет "Союз-2", "Союз-5", "Протона" и семейства "Ангара", макет космодрома Восточный и различных спутников.
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Наука и техника , Оружие , Технологии , Роскосмос , Ле-Бурже
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