На авиасалоне в Ле Бурже впервые представят макет российской лунной базы

Россия впервые представит макет облика предполагаемой национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне "Ле Бурже-2019". Об этом говорится в конкурсной документации Роскосмоса , опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно документам, на стенде Роскосмоса будет представлен "макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций".

Кроме того, на выставке покажут макет спускаемой платформы, которую Россия изготовила для совместного с Европой проекта " ЕxoМars-2020, модели ракет "Союз-2", "Союз-5", "Протона" и семейства "Ангара", макет космодрома Восточный и различных спутников.