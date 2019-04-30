Появилось видео танцующих в макете МКС балерин

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Роскосмос опубликовал видео танцующих в макете МКС балерин 

РИА Новости 1 час назад
Телестудия "Роскосмоса" опубликовала на YouTube видео танцующих в наземном макете российского сегмента Международной космической станции (МКС) балерин.
Под "Вальс цветов" Петра Чайковского в Центре подготовки космонавтов выступили солисты балетной труппы Большого театра и ученики балетной школы-студии Егора Симачева. Они показали свое мастерство в зале с центрифугой, на которой готовят космонавтов, а также в наземном макете российского сегмента МКС.
В съемках видео принимает участие российский космонавт Сергей Прокопьев, который тренируется в центрифуге, а выступление балерин в наземном макете сопровождают снятые на орбите танцы всего экипажа в невесомости.
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Наука и техника , Видео , Сергей Прокопьев , Петр Чайковский , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос
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