Появилось видео танцующих в макете МКС балерин

Телестудия "Роскосмоса" опубликовала на YouTube видео танцующих в наземном макете российского сегмента Международной космической станции (МКС) балерин.
Под "Вальс цветов" Петра Чайковского в Центре подготовки космонавтов выступили солисты балетной труппы Большого театра и ученики балетной школы-студии Егора Симачева. Они показали свое мастерство в зале с центрифугой, на которой готовят космонавтов, а также в наземном макете российского сегмента МКС.
В съемках видео принимает участие российский космонавт Сергей Прокопьев, который тренируется в центрифуге, а выступление балерин в наземном макете сопровождают снятые на орбите танцы всего экипажа в невесомости.