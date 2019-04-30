В Гималаях обнаружили след йети

Представители индийской армии заявили, что нашли отпечаток ноги снежного человека — йети.

Соответствующие фотографии опубликовали в официальном аккаунте вооруженных сил страны в Twitter, на который подписаны около шести миллионов человек.

В подписи отмечается, что след размером 32х12 дюймов (примерно 80х30 сантиметров) появился у базового лагеря в Макалу (пятая по высоте гора мира).

Его заметили еще 9 апреля, но лишь сейчас новость стала достоянием общественности.

Отмечается, что снимки уже передали экспертам в данной области.

Публикация вызвала большой интерес у подписчиков, но большинство комментариев оказались довольно скептическими.

«Очень досадно видеть, как армия распространяет такие глупые мифы. Я ожидал от вас большего, ребята», — написал один из читателей.

Йети — мифическое существо, которое, как считается, обитает в безлюдных районах Гималаев. На протяжении десятков лет появлялись свидетельства очевидцев, якобы видевших снежного человека, фотографии его следов и даже видеозаписи, но ни одно такое доказательство не сочли достоверным.

В первой половине ХХ века в Непале нашли «палец йети», но современный ДНК-анализ показал, что кость принадлежала человеку.

В 2013 году генетики изучили образцы шерсти, якобы сброшенные йети, и установили, что их истинным «хозяином» был медведь.

Ранее сообщалось, что туристы из США заметили в горах гигантскую фигуру «снежного человека» и сняли ее на видео.