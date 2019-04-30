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В Гималаях обнаружили след йети 

Мир24 + ещё 6 2 часа назад
Фото: INDIAN ARMY
Представители индийской армии заявили, что нашли отпечаток ноги снежного человека — йети.
Соответствующие фотографии опубликовали в официальном аккаунте вооруженных сил страны в Twitter, на который подписаны около шести миллионов человек.
В подписи отмечается, что след размером 32х12 дюймов (примерно 80х30 сантиметров) появился у базового лагеря в Макалу (пятая по высоте гора мира).
Его заметили еще 9 апреля, но лишь сейчас новость стала достоянием общественности.
Отмечается, что снимки уже передали экспертам в данной области.
Публикация вызвала большой интерес у подписчиков, но большинство комментариев оказались довольно скептическими.
«Очень досадно видеть, как армия распространяет такие глупые мифы. Я ожидал от вас большего, ребята», — написал один из читателей.
Йети — мифическое существо, которое, как считается, обитает в безлюдных районах Гималаев. На протяжении десятков лет появлялись свидетельства очевидцев, якобы видевших снежного человека, фотографии его следов и даже видеозаписи, но ни одно такое доказательство не сочли достоверным.
В первой половине ХХ века в Непале нашли «палец йети», но современный ДНК-анализ показал, что кость принадлежала человеку.
В 2013 году генетики изучили образцы шерсти, якобы сброшенные йети, и установили, что их истинным «хозяином» был медведь.
Ранее сообщалось, что туристы из США заметили в горах гигантскую фигуру «снежного человека» и сняли ее на видео.
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Наука и техника , Погода
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