Британские учёные сообщили об обнаружении неизвестных очагов радиоактивного заражения в Чернобыле

Радиологи из Великобритании опубликовали данные об изучении чернобыльской зоны отчуждения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Учёные утверждают, что им удалось обнаружить ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения. Однако российские эксперты сомневаются в корректности исследования.

Специалисты школы физики Бристольского университета провели серию картографических исследований с использованием беспилотных летательных аппаратов в районе чернобыльского «рыжего леса», прилегающем к Чернобыльской АЭС и принявшем на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.

Учёные запустили над зоной отчуждения устройство, которое определяет нейтронное и гамма-излучение. Утверждается, что аппараты, использовавшиеся после аварии в японской префектуре Фукусима, обнаружили ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения.

Профессор Том Скотт и его команда аспирантов проводили исследования в районе деревни Буряковки. Это заброшенное поселение находится в центре выброса радиоактивных осадков к западу от украинского города Припять и четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, где 33 года назад произошла крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики.

Российский специалист в области радиологии, физик-атомщик Владимир Кузнецов утверждает, что использованные британскими учёными аппараты изучали регион с высоты 30—35 м, что для адекватного измерения опасного излучения явно недостаточно.

«Весь «рыжий лес» давно спилен и захоронен. Данный метод изучения радиационной обстановки не является корректным. Чернобыльскую зону необходимо исследовать пешком. Для правильного экспонирования необходима гамма-съемка несколькими учёными, находящимися на местности на расстоянии нескольких метров друг от друга. Какие-либо исследования с высоты дают очень большую погрешность», — говорит Кузнецов.

В чернобыльской зоне радиационная обстановка изменяется только тогда, когда в ней начинается крупный пожар, утверждает учёный. По его мнению, подобная ситуация в украинских лесах не редкость, и в этом случае горящая хвойная подстилка, содержащая радиоизотопы, «возносит опасные элементы в атмосферу». Именно тогда возникает опасность не только для Украины, России и Белоруссии, но и для западной Европы, считает Кузнецов.