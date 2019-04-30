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Британские учёные сообщили об обнаружении неизвестных очагов радиоактивного заражения в Чернобыле 

RT на русском 49 минут назад
Фото: © Gleb Garanich / Reuters
Радиологи из Великобритании опубликовали данные об изучении чернобыльской зоны отчуждения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Учёные утверждают, что им удалось обнаружить ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения. Однако российские эксперты сомневаются в корректности исследования.
Специалисты школы физики Бристольского университета провели серию картографических исследований с использованием беспилотных летательных аппаратов в районе чернобыльского «рыжего леса», прилегающем к Чернобыльской АЭС и принявшем на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.
Учёные запустили над зоной отчуждения устройство, которое определяет нейтронное и гамма-излучение. Утверждается, что аппараты, использовавшиеся после аварии в японской префектуре Фукусима, обнаружили ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения.
Профессор Том Скотт и его команда аспирантов проводили исследования в районе деревни Буряковки. Это заброшенное поселение находится в центре выброса радиоактивных осадков к западу от украинского города Припять и четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, где 33 года назад произошла крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики.
Российский специалист в области радиологии, физик-атомщик Владимир Кузнецов утверждает, что использованные британскими учёными аппараты изучали регион с высоты 30—35 м, что для адекватного измерения опасного излучения явно недостаточно.
«Весь «рыжий лес» давно спилен и захоронен. Данный метод изучения радиационной обстановки не является корректным. Чернобыльскую зону необходимо исследовать пешком. Для правильного экспонирования необходима гамма-съемка несколькими учёными, находящимися на местности на расстоянии нескольких метров друг от друга. Какие-либо исследования с высоты дают очень большую погрешность», — говорит Кузнецов.
В чернобыльской зоне радиационная обстановка изменяется только тогда, когда в ней начинается крупный пожар, утверждает учёный. По его мнению, подобная ситуация в украинских лесах не редкость, и в этом случае горящая хвойная подстилка, содержащая радиоизотопы, «возносит опасные элементы в атмосферу». Именно тогда возникает опасность не только для Украины, России и Белоруссии, но и для западной Европы, считает Кузнецов.
«Все пострадавшие области давно изучены. Опасность представляет пожароопасная обстановка в регионе. Очень важно, чтобы был усилен контроль именно за противопожарной безопасностью в Чернобыле. Однако современная Украина этим вопросом в достаточной мере не занимается», — утверждает учёный.
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Комментарии3
Наука и техника , Владимир Кузнецов , Великобритания , Чернобыль
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