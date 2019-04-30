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РКК «Энергия» рассказала, как спасти Землю от глобального потепления 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" предлагают создать большой "зонт" и закрыть Землю от солнечного излучения, что позволит за 30 лет снизить температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия, говорится в материале научных сотрудников предприятия, опубликованном в последнем номере корпоративного журнала "Космическая техника и технологии".
"Ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль барражирующий авторегулятор климата (БАРК)", — сообщают авторы проекта.
БАРК — это огромный солнечный парус радиусом 220 километров и массой конструкции 800 тысяч тонн, который запускается в точку Лагранжа между Солнцем и Землей (место в космосе, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли в 2,57 миллиона километров от планеты) и перекрывает поток идущего от звезды излучения.
По расчетам специалистов РКК "Энергия", в случае выполнения странами-участницами Парижского соглашения по климату с поправкой на начало уменьшения выбросов с 2030 года, космическая система, в случае ее запуска в 2070 году, будет способна уменьшить за 30 лет глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Специалисты предприятия призывают начать реализацию проекта как можно скорее. "Для увеличения эффективности космической системы регулирования термического режима атмосферы Земли функционирование системы должно быть начато как можно раньше — до исчезновения полярных шапок на Земле", — пишут они.
При этом БАРК, для снижения стоимости и воздействия на экологию во время строительства, должен, по их мнению, изготавливаться на Луне из лунных материалов роботами при непосредственном контроле людей.
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Наука и техника , Видео , РКК Энергия
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