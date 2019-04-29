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Колония пингвинов погибла из-за глобального потепления 

News.ru + ещё 4 15 часов назад
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Несколько тысяч птенцов императорских пингвинов погибли в Западной Антарктиде из-за таяния льда.
По данным британских исследователей, в 2016 году ледник, на котором птицы обычно обитают, пока у птенцов не вырастут перья, начал таять и разрушаться раньше обычного, передаёт «Ридус». Около десяти тысяч пингвинов оказались в открытом море. Из-за того, что перья у них ещё не отросли и плавать они пока не умели, птенцы так и не смогли спастись.
Вторая по величине колония императорских пингвинов в Антарктиде подверглась серьёзному сокращению численности в 2016 году — в результате таяния и разрушения льда погибло более 10 тысяч птенцов, а популяция не восстановилась, — сообщили сотрудники Британской антарктической службы.
Императорские пингвины, которые являются самыми крупными в мире, из-за своих размеров не могут залезть на ледяные скалы, поэтому размножаются на ледниках в море. Там они живут с апреля по декабрь, пока у птенцов не появится оперение. Учёные прогнозируют резкое снижение численности императорских пингвинов в мире уже к концу двадцать первого века. Причиной этого станет глобальное потепление.
Ранее News.ru писал о том, что австралийские и британские исследователи заявили, что Большой Барьерный риф стремительно теряет способность к восстановлению. Это происходит из-за глобального потепления.
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Наука и техника , Другое , Наука , Ридус
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