Колония пингвинов погибла из-за глобального потепления

Несколько тысяч птенцов императорских пингвинов погибли в Западной Антарктиде из-за таяния льда.

По данным британских исследователей, в 2016 году ледник, на котором птицы обычно обитают, пока у птенцов не вырастут перья, начал таять и разрушаться раньше обычного, передаёт «Ридус». Около десяти тысяч пингвинов оказались в открытом море. Из-за того, что перья у них ещё не отросли и плавать они пока не умели, птенцы так и не смогли спастись.

Вторая по величине колония императорских пингвинов в Антарктиде подверглась серьёзному сокращению численности в 2016 году — в результате таяния и разрушения льда погибло более 10 тысяч птенцов, а популяция не восстановилась, — сообщили сотрудники Британской антарктической службы.

Императорские пингвины, которые являются самыми крупными в мире, из-за своих размеров не могут залезть на ледяные скалы, поэтому размножаются на ледниках в море. Там они живут с апреля по декабрь, пока у птенцов не появится оперение. Учёные прогнозируют резкое снижение численности императорских пингвинов в мире уже к концу двадцать первого века. Причиной этого станет глобальное потепление.

Ранее News.ru писал о том, что австралийские и британские исследователи заявили, что Большой Барьерный риф стремительно теряет способность к восстановлению. Это происходит из-за глобального потепления.