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Представлен рекордно быстрый игровой смартфон с вентилятором 

Ferra.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Ferra.ru
Nubia анонсировала новый игровой смартфон Red Magic 3. Он работает на мощном процессоре Snapdragon 855, а охлаждает его вентилятор.
Аппарат уже назвали первым в мире смартфоном с активной системой охлаждения. Потому что внутри у него установлен настоящий вентилятор центробежного типа. Воздух забирается через решётку сбоку аппарата и выбрасывается через прорезь сзади корпуса.
Помимо этого Red Magic 3 имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой, AMOLED-дисплей с диагональю 6,65 дюйма, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Монстр весит 215 граммов.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 437 524 балла, значительно обогнав недавнего лидера Xiaomi Mi 9 Explorer Edition (372 072 баллов). Самая мощная версия устройства (12 ГБ + 256 ГБ) будет стоить 4299 юаней (около 41 393 рублей).
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