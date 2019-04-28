Схватка кобры и варана попала на видео

Схватка гигантской кобры и варана попала на видео

Ящерица некоторое время тащила на себе вцепившуюся в нее кобру, однако потом выбилась из сил.

Путешественники сняли на видео сцену из жизни в дикой природе, которая поразила пользователей Сети своей драматичностью. Об этом пишет Latestsightings.com.

Хелен и ее супруг поехали в Южноафриканскую республику . Они остановились в национальном парке Крюгер. Когда муж уехал, Хелен осталась в лагере одна и, выйдя к реке Летабу, столкнулась с поражающей картиной.

«На дороге я наткнулся на очень странную фигуру на расстоянии, и я не могла разобрать, что это было. Я медленно подошла и была поражена, обнаружив мощную кобру, которая душила большую ящерицу», — рассказывает Хелен.

Ящерица некоторое время тащила на себе вцепившуюся в нее кобру, однако потом выбилась из сил. На мгновение проехавший мимо автомобиль отпугнул кобру, но позже она вернулась к своей добыче.