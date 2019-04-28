Схватка кобры и варана попала на видео

Атаку кобры на варана показали на видео

Путешественники поделились в инстаграме видео нападения кобры на варана, на котором ящерица какое-то время пытается выстоять, а потом сдается. Женщина, снявшая видео — Хелен — приехала в ЮАР вместе с супругом, они остановились в национальном парке Крюгер.

Недалеко от реки Летаба женщина внезапно заметила драматичную картину. Сначала она не могла понять, что за странную фигуру видит на дороге.

«Я медленно подошла и была обескуражена, обнаружив мощную кобру, которая душила большую ящерицу», — поделилась она.

Ящерица все больше слабела, а кобра не отступалась. Ненадолго ехавший по дороге автомобиль отпугнул кобру, но она быстро вновь вцепилась в жертву.