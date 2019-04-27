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Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне уже среди людей. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, свою теорию преподаватель изложил в недавно опубликованной книге.
Янг-хэ Чи считает, что инопланетяне хотят создать вместе с землянами новый гибридный вид, который будет способен выживать при изменениях климата. По его мнению, они покажутся, когда мир столкнется с серьезными кризисами, такими, как ядерная война. Он подчеркнул, что для инопланетян это вопрос выживания.
Ранее сообщалось что мумию инопланетянина нашли в Египте.
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