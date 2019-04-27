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Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая 

Р-Спорт + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Отправка на Международную космическую станцию (МКС) американского корабля Dragon перенесена с 30 апреля на 1 мая, сообщила в субботу компания SpaceX.
Ранее старт планировался на 26 апреля, но затем был отложен на 30 апреля по баллистическим условиям.
Компания SpaceX сообщила в Twitter, что запуск теперь намечается на 1 мая.
В 2012-2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.
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Наука и техника , Кристина Кук , Алексей Овчинин , SpaceX
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