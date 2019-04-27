Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая

Отправка на Международную космическую станцию (МКС) американского корабля Dragon перенесена с 30 апреля на 1 мая, сообщила в субботу компания SpaceX

Ранее старт планировался на 26 апреля, но затем был отложен на 30 апреля по баллистическим условиям.

Компания SpaceX сообщила в Twitter, что запуск теперь намечается на 1 мая.

В 2012-2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon.