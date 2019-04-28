Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21

Опубликовано видео полёта опытного самолёта МС-21-300

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300. Видео размещено в видеохостинге YouTube.

Ульяновск. Отмечается, что самолёт совершил перелёт из Иркутска

В сообщении компании отмечается, что полёт прошёл в штатном режиме, у экипажа не было замечаний к работе систем самолёта.

В компании добавили, что в Ульяновске лайнер будет покрашен по серийным технологиям, после этого он полетит на аэродром Раменское, где будут проводиться дальнейшие лётные испытания.