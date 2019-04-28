Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео полёта опытного самолёта МС-21-300 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300. Видео размещено в видеохостинге YouTube.
Отмечается, что самолёт совершил перелёт из Иркутска в Ульяновск.
В сообщении компании отмечается, что полёт прошёл в штатном режиме, у экипажа не было замечаний к работе систем самолёта.
В компании добавили, что в Ульяновске лайнер будет покрашен по серийным технологиям, после этого он полетит на аэродром Раменское, где будут проводиться дальнейшие лётные испытания.
В марте Объединённая авиастроительная корпорация опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолёта МС-21-300.
RT на русском: последние новости
В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур Танос уничтожает запросы в Google
Наука и техника , Видео , Иркут , ОАК , Иркутск , Ульяновск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на призыв Трампа к ядерному разоружению1
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского174
Скандал на «Голосе» привёл к рокировке фильмов на Первом60
Прогноз печальный. В Израиле оценили шансы НАТО в ядерной войне с РФ476
Спецслужбы предупредили о терактах на курортах7
Видео
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Схватка кобры и варана попала на видео
Наука и техника
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского
В мире Украина
Украину предупредили о «втором Чернобыле»
В мире Украина
Зеленский предостерег Путина
В мире Украина
Лучше признать. В США высказались о «российском Крыме»
Политика США
Следы накрутки голосов за дочь Алсу привели на Урал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение