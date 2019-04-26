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Складной iPhone показался на видео 

Ferra.ru 22 часа назад
Фото: Ferra.ru
Дизайнеры из компании ConceptsCreator выпустили видео, на котором показали концепт складного смартфона от Apple. Его назвали iFlex.
Конечно, дизайнеры, создавая концепт, не имели никаких технических ограничений, с которыми столкнутся Apple при разработке. Тем не менее, на результат работы ConceptsCreator всё равно интересно посмотреть.
iFlex, как и Galaxy Fold, складывается экраном внутрь. С задней стороны корпуса у смартфона расположена четырёхмодульная камера. Фронтальная камера размещена на выдвижном модуле. Внешний экран устройства имеет диагональ 5,4 дюйма, внутренний — 7,9 дюйма. Соотношение его сторон 4:3. В целом, аппарат внешним видом напоминает книжку.
Согласно информации в сети, Apple подала несколько патентов, связанных с созданием складного смартфона. Поэтому слишком уж футуристичным концепт не выглядит, и вполне может стать реальностью.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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