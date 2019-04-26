Google создаёт Android для кнопочных телефонов

В интернете появилась очередная информация, подтверждающая, что компания Google работает над новой операционной системой для кнопочных телефонов.

Казалось бы, зачем? Однако, как сообщает ресурс Gizchina, IT-гигант намеревается конкурировать с KaiOS, операционной системой для мобильников с 0,84% долей на рынке.

Их намерения раскрыл скриншот главной страницы браузера Chrome. На нём видно, что в строке состояния системы значки выполнены в стиле Android Oreo. Но, по всему видимому, представленная версия Chrome работает без сенсорной навигации.

Журналисты считают, что операционная система от Google для кнопочных телефонов значительно расширит их функциональность. Пригодится ли это владельцам таких устройств, пока неясно. Остаётся ждать конференции Google I / O в начале следующего месяца, чтобы получить подтверждение или опровержение информации.