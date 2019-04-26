Обезьяна научилась пользоваться Instagram

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Обезьяна освоила Instagram. Видео 

360tv.ru 28 минут назад
Instagram стал настолько необходимой частью жизни, что им научили пользоваться обезьяну. Пользователи Сети оказались в восторге от видео, где родственница человека с интересом смотрит приложение.
Изначально ролик появился на портале Reddit, но позже видео стало вирусным и распространилось по всему интернету. Оператор снял, как обезьяна уверенно листает Instagram, смотрит фото и видео.
На одном из роликов запечатлена сама шимпанзе, которая карабкается на человека. Комментатор за кадром говорит: «Это ты». Но героиня (или герой) ролика не обращает внимание на голос человека. Обезьяна оказалась слишком увлечена процессом листания Instagram.
Пользователи Сети заметили, что этот ролик еще раз доказывает теорию эволюции. Один из комментаторов заявил, что фильм «Планета обезьян» может быть пророческим. Не исключено, что в будущем люди будут вынуждены воевать со слишком поумневшими приматами.
«Скоро он напишет код для приложения Android», — пошутил @Adlin Ling.
Некоторые не поверили, что это настоящая обезьяна.
«Поворот сюжета: это действительно человек в костюме обезьяны», — написал @Romans.
На разных ресурсах видео набрало более миллиона просмотров.
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Наука и техника , Видео , Интернет , Общество , Технологии
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