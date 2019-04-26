США подтвердили разрушение ступени ракеты Atlas-5 в космосе

Американские военные сообщили о взрыве ступени ракеты, полгода находившейся в космосе. В конце марта была разрушена аналогичная ракетная ступень, пролетавшая на орбите почти 10 лет.

На околоземной орбите произошло разрушение второй ступени американской ракеты-носителя Atlas-5, что привело к появлению дополнительных обломков в космосе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в твиттере 18-й эскадрильей контроля космического пространства ВВС США

«18-я эскадрилья подтверждает разрушение блока Centaur ракеты Atlas-5 6 апреля 2019 года», — говорится в сообщении эскадрилья.

Военные добавили, что в настоящее время наземными средствами отслеживаются 14 образовавшихся в результате разрушения обломков, при этом нет оснований предполагать, что они образовались в результате столкновения разгонного блока с другим объектом.

Речь идет о второй ступени ракеты, которая была запущена 17 октября 2018 года и доставила на геостационарную орбиту военный спутник связи AEHF-4. Аппарат массой свыше шести тонн присоединился к трем другим ранее запущенным аппаратам, разработанным компанией Lockheed Martin при участии фирмы Northrop Grumman.

Спутник предназначен для обеспечения связью американского военного командования на случай военных действий, кибератак и даже ядерного нападения. «Это единственная спутниковая сеть, способная уцелеть при близком ядерном взрыве и обеспечить связью в условиях, в которых другие системы связи не могут», — пояснил тогда Майк Кахейро, руководитель программы спутников AEHF в Lockheed Martin. Три предыдущих спутника этой системы были запущены в 2010, 2012 и 2013 годах.

Это не первый случай за последние дни, когда наземные станции слежения сообщают о разрушении на орбите недействующих ракетных ступеней, причем американских. Так, 12 апреля Европейское космическое агентство сообщило о разрушении на орбите аналогичного разгонного блока Centaur ракеты Atlas-5,

запуск которой состоялся почти 10 лет назад — в сентябре 2009 года.

Видео наблюдаемых обломков было получено при помощи испанской обсерватории Deimos Sky Survey, которая специализируется на отслеживании природных и техногенных объектов в околоземном пространстве.

Изначально о разрушении разгонного блока на орбите сообщил Владимир Агапов , сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша, выступая на конференции Международной астронавтической федерации. По его оценкам, разрушение произошло 25 марта, до этого ступень летала на орбите 6673 x 34700 км с наклонением 23,1 градуса.

После этого сообщения телескопы Deimos Sky Survey стали следить за объектом,

сумев снять центральное тело и 40-60 обломков в диаметре более 30 сантиметров.

Изначально масса летавшего в космосе разгонного блока составляла более двух тонн, он имел размеры цилиндра 12,5 метра в длину и три в диаметре.

Причина, по которой разрушилась вторая ступень ракеты, также остается невыясненной. По словам ученых, подобные разрушения, хоть и представляют угрозу для использования космического пространства, но дают уникальный шанс экспертам проверить свои модели разлета обломков в космосе.

«Случаи разрушения наподобие этого — из-за взрывов или столкновений — являются главным источником космических обломков диаметром от миллиметра до десятков сантиметров. Двигаясь с огромными скоростями, эти куски техногенного мусора представляют угрозу для важной космической инфраструктуры, такой как погодные спутники, навигационные сервисы, и даже астронавтам на борту МКС», — говорится в сообщении ЕКА.

В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите. Политик назвал это событие историческим, ранее только три страны в мире — США, Россия и Китай — добились таких достижений.

С критикой этого шага выступил глава NASA Джим Брайденстайн, заявивший, что испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой и создает потенциальный риск для МКС.

«Совершенно верно, что намеренное создание космического мусора несовместимо с пилотируемой программой», — сказал Брайденстайн.

По данным NASA, индийское испытание привело к образованию более 400 фрагментов орбитального мусора.

«Это только то, что было обнаружено. И не все обломки можно отследить», — отметил Брайденстайн, добавив, что в NASA отслеживают фрагменты размером более 10 см.

По его словам, обнаружено 60 таких фрагментов, им присвоены названия.