Apple отзывает опасные для здоровья адаптеры

Компания Apple отзывает свои адаптеры, которые могут ударить электрическим током при прикосновении. В настоящее время известно о шести подобных инцидентах.

Гонконге и Речь идёт об устройствах, предназначенных для розеток в Великобритании Сингапуре , говорится в сообщении на сайте корпорации. Там отмечается, что все дефектные переходники будут бесплатно заменены.

С 2003 по 2010 этот адаптер входил в комплектацию устройств Apple, а также в набор World Travel Adapter Kit.

Ранее News.ru писал о том, что линейка iPhone 2019 года получит для обеспечения реверсивной беспроводной зарядки более ёмкие аккумуляторы. Это должно положительно повлиять на нескольких партнёров американской компании, занимающихся поставками батарей.