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Apple отзывает опасные для здоровья адаптеры 

News.ru + ещё 6 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Компания Apple отзывает свои адаптеры, которые могут ударить электрическим током при прикосновении. В настоящее время известно о шести подобных инцидентах.
Речь идёт об устройствах, предназначенных для розеток в Великобритании, Гонконге и Сингапуре, говорится в сообщении на сайте корпорации. Там отмечается, что все дефектные переходники будут бесплатно заменены.
С 2003 по 2010 этот адаптер входил в комплектацию устройств Apple, а также в набор World Travel Adapter Kit.
Ранее News.ru писал о том, что линейка iPhone 2019 года получит для обеспечения реверсивной беспроводной зарядки более ёмкие аккумуляторы. Это должно положительно повлиять на нескольких партнёров американской компании, занимающихся поставками батарей.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Apple , Гонконг , Сингапур , Великобритания
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