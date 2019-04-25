Создана умная тележка для супермаркета

Поход в супермаркет станет безопаснее благодаря новому концепту Ford — продуктовой тележке с системой экстренного торможения. Теперь можно не беспокоиться, что дети от 5 до 50 лет расшибутся или побьют товары во время еженедельных закупок.

В рамках проекта Ford Interventions один из ведущих мировых автопроизводителей показывает, как исключительно автомобильные технологии могут использоваться в повседневном окружении и повышать качество жизни. С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.

Создатели прототипа продуктовой корзины будущего вдохновлялись детьми, для которых поход в супермаркет — это возможность стать водителем транспортного средства и управлять им на узких «улицах» магазина. Вместо того, чтобы как-то бороться с этим, по сути, безобидным развлечением, инженеры и дизайнеры Ford предлагают просто сделать его безопасным.

Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford. Комплекс из камеры на лобовом стекле и радара в бампере автоматически определяет расстояние до других транспортных средств, пешеходов или прочих предметов на дороге. В случае опасного сближения включается сигнализация, а если водитель не успевает среагировать, система сама активирует тормоза.