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Открытие на Аляске подтвердило страшную легенду индейцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: University of Aberdeen
Международная команда археологов под руководством специалистов из Университета Абердина обнаружила следы жестокой схватки 350-летней давности, предание о которой передавалось местными жителями от поколения к поколению.
Об открытии сообщает Live Science. Речь идет о вооруженном конфликте, известном как "война с луками и стрелами". До сих пор историкам было известно о нем лишь из легенд коренных жителей Аляски.
Проведенные в селении Агалигмиут раскопки доказали, что предание не врет. Археологи обнаружили следы кровавой битвы, которая произошла около 350 лет назад.
Согласно легенде война началась из-за инцидента во время ритуальных игр. Один подросток угодил другому дротиком в глаз. Рассвирепевший отец наказал обидчика своего сына, выдавив ему оба глаза. Это и привело к стычке двух племен.
При раскопках были обнаружены останки 28 человек, которые погибли во время резни, и около 60 тысяч хорошо сохранившихся артефактов. Некоторые из погибших были найдены со следами веревок. Вероятно, их связали перед казнью.
Погибшие покоились лицом вниз, в их черепах исследователи обнаружили отверстия — следы ран от ударов стрелами и копьями. Когда точно произошло это жестокое событие, неизвестно.
Установлено, что поселение было построено между 1590 и 1630 годами нашей эры. Анализ показал, что оно было разрушено в результате нападения и крупного пожара в период от 1652 до 1677 года.
Легенду о серии кровавых конфликтов их поколения в поколение передавали индейцы племени юпик. Например, их истории гласят, что воинов Агалигмиута возглавил человек по имени Пиллугтук.
Свое небольшое войско он повел на штурм деревни, известной под разными названиями, в том числе Пенгурмиут и Кинармиут. Однако жители этой деревни были заранее предупреждены. Они устроили засаду и убили своих врагов.
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Наука и техника , Аляска
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