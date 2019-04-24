Открытие на Аляске подтвердило страшную легенду индейцев

Международная команда археологов под руководством специалистов из Университета Абердина обнаружила следы жестокой схватки 350-летней давности, предание о которой передавалось местными жителями от поколения к поколению.

Об открытии сообщает Live Science. Речь идет о вооруженном конфликте, известном как "война с луками и стрелами". До сих пор историкам было известно о нем лишь из легенд коренных жителей Аляски

Проведенные в селении Агалигмиут раскопки доказали, что предание не врет. Археологи обнаружили следы кровавой битвы, которая произошла около 350 лет назад.

Согласно легенде война началась из-за инцидента во время ритуальных игр. Один подросток угодил другому дротиком в глаз. Рассвирепевший отец наказал обидчика своего сына, выдавив ему оба глаза. Это и привело к стычке двух племен.

При раскопках были обнаружены останки 28 человек, которые погибли во время резни, и около 60 тысяч хорошо сохранившихся артефактов. Некоторые из погибших были найдены со следами веревок. Вероятно, их связали перед казнью.

Погибшие покоились лицом вниз, в их черепах исследователи обнаружили отверстия — следы ран от ударов стрелами и копьями. Когда точно произошло это жестокое событие, неизвестно.

Установлено, что поселение было построено между 1590 и 1630 годами нашей эры. Анализ показал, что оно было разрушено в результате нападения и крупного пожара в период от 1652 до 1677 года.

Легенду о серии кровавых конфликтов их поколения в поколение передавали индейцы племени юпик. Например, их истории гласят, что воинов Агалигмиута возглавил человек по имени Пиллугтук.

Свое небольшое войско он повел на штурм деревни, известной под разными названиями, в том числе Пенгурмиут и Кинармиут. Однако жители этой деревни были заранее предупреждены. Они устроили засаду и убили своих врагов.