Темпы таяния льдов в Гренландии увеличились за период с 1980-х годов по настоящее время в шесть раз. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном группой ученых из Дании Франции . Результаты их исследований были опубликованы в понедельник в вестнике Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).