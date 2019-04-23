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Ученые зафиксировали рост темпов таяния льдов Гренландии 

ТАСС + ещё 3 8 часов назад
Фото: © AP Photo/David Goldman
Темпы таяния льдов в Гренландии увеличились за период с 1980-х годов по настоящее время в шесть раз. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном группой ученых из Дании, Нидерландов, США и Франции. Результаты их исследований были опубликованы в понедельник в вестнике Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Специалисты проанализировали масштабы сокращения массы льдов в Гренландии в 1972-2018 годах. Согласно подсчетам экспертов, потеря этим принадлежащим Дании островом льдов за 46 лет привела к повышению уровня мирового океана на 13,7 мм (плюс/минус 1,1 мм). Причем половина этого роста уровня мирового океана пришлась на последние восемь лет охваченного учеными промежутка времени.
Как считают авторы исследования, между 1972-80 годами Гренландия теряла порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами — 51 Гт в год, между 1990-2000 годами — 41 Гт в год, между 2000-2010 годами — 187 Гт в год, а между 2010-2018 годами — 286 Гт в год.
В связи с этим проводившие исследование гляциологи предупреждают, что выявленные ими тенденции, вероятнее всего, станут в ближайшее время еще тревожнее. Ученые поясняют, что темпы таяния льдов на северо-западе и северо-востоке Гренландии не были в минувшие десятилетия столь же высокими, как в остальных районах острова. Соответственно, их рост в силу глобального потепления чреват еще более быстрым повышением уровня мирового океана, поясняют специалисты.
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Наука и техника , Наука , Погода , РАН , Дания , Нидерланды , США , Франция
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