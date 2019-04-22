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Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Becky Bohrer / AP
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек. При этом средняя температура воздуха за март, зафиксированная обсерваторией NOAA, в городе Уткиагвик на севере штата была на 11 градусов выше нормы. Об этом сообщает издание Science Alert.
Аномально теплая погода привела к быстрому таянию водного льда, который обычно был достаточно прочен для проложенных через него транспортных путей. В прошлом ледяной покров у линии побережья держался до лета, однако этой весной он был унесен в море сильными ветрами, что указывает на его сильное истончение. По словам ученых, впервые за всю историю наблюдения в марте отмечалась температура выше нуля несколько дней подряд. Согласно Центру исследования климата Аляски в Уткиагвике 28 из 100 первых дней года побили температурные рекорды.
По словам ученых, потепление связано с исчезновением льда в Беринговом и Чукотском морях. При этом береговая линия оказывается в большей степени подверженной эрозии из-за осенних и весенних штормовых нагонов. Кроме того, местные жители подвергаются опасности, поскольку они вынуждены перемещаться по ненадежному льду. Двое человек погибли, когда их автомобили провалились в реку Кускоквим, и еще трое — во время переправы в соседнюю деревню.
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Наука и техника , Погода , Аляска
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