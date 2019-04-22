CNN (США): во время испытаний корабля «Кру дрэгон» компании «Спейс Икс» возникли проблемы, а в небе появились густые клубы дыма

CNN (США) . И снова придется обращаться к США сегодня нет технологий для отправки людей на орбиту. Авария во время испытаний корабля «Кру дрэгон» компании «Спейс Икс» может привести к срыву планов по отправке американских астронавтов на собственных кораблях, отмечается в материале. И снова придется обращаться к России — а членам Конгресса США это не нравится.

Нью-Йорк — В субботу, 20 апреля, во время испытаний летательного аппарата «Кру Дрэгон» (Crew Dragon) на космодроме во Флориде в небо поднялись густые клубы дыма. Если проблема окажется достаточно серьезной, это может привести к срыву планов по отправке астронавтов в космос на борту этого корабля, которая должна была состояться уже к концу этого года.

Как сообщили представители компании «Спейс Икс» ( SpaceX ), на мысе Канаверал проводилась «серия испытаний двигателей» аппарата, и на финальном этапе этих испытаний возникли проблемы. Компания SpaceX будет работать вместе с НАСА , чтобы найти причину аварии. В ходе инцидента никто не пострадал.

«Главная причина, по которой мы занимаемся испытаниями — необходимость получить гарантию, что наши системы отвечают самым строгим требованиям безопасности, и выявить аномалии, подобные этой», — говорится в заявлении SpaceX.

Работа над аппаратом Crew Dragon уже идет с опозданием, и новые задержки могут всерьез осложнить положение НАСА. В настоящее время у США нет технологий для отправки людей на орбиту, поскольку программа космических шаттлов была закрыта в 2011 году. Между тем НАСА платит примерно 80 миллионов долларов за место, чтобы отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на борту российских «Союзов» — и членам Конгресса США это не нравится.

Агентство НАСА решило обратиться к частному сектору, попросив его разработать и создать новое поколение космических аппаратов. В 2014 году компания SpaceX и компания «Боинг» (Boeing), которая в настоящее время строит космический аппарат «Старлайнер» (Starliner), заключили контракты с НАСА на суммы в 2,6 миллиарда и 4,2 миллиарда долларов соответственно. Предполагалось, что корабли, созданные этими двумя компаниями, полетят в космос уже в 2017 году, однако и SpaceX, и Boeing столкнулись с множеством задержек. Компания SpaceX, основанная Илоном Маском (Elon Musk) в 2002 году, опередила Boeing, отправив свой аппарат Crew Dragon в тестовый полет без экипажа в марте. Во время того полета капсула произвела стыковку с МКС и спустя несколько дней вернулась на Землю. Та миссия прошла как по маслу.

Планировалось, что ключевые испытания систем аварийного спасения аппарата Crew Dragon пройдут в июне. А его первая миссия с астронавтами Дугом Херли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеном (Bob Behnken) на борту была намечена на июль, хотя представители НАСА недавно сообщили, что точная дата пока находится на рассмотрении.

Компания Boeing намеревается запустить свой аппарат Starliner в первый полет без экипажа в августе, в связи с чем возрастает вероятность того, что эта капсула сможет доставить астронавтов в космос уже к концу текущего года.