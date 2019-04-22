В Китае создан первый в мире десантный корабль-беспилотник

В начале апреля компания China Shipbuilding Industry, входящая в Китайскую кораблестроительную корпорацию представила первый в мире десантный беспилотный корабль-амфибию, который, возможно, уже скоро пополнит вооруженные силы страны. Судно получило название «Marine Lizard» («Морская ящерица»). По имеющейся информации, «Marine Lizard» представляет собой тримаран с дизельной установкой, его длина — 12 метров. На воде судно развивает скорость свыше 90, а на суше — до 20 км/час. Для передвижения по земле используются 4 выдвижных гусеничных трака. Максимальный пробег амфибии-беспилотника — 1200 км. «Marine Lizard» предполагается вооружить двумя пулеметами, а также противокорабельными и зенитными ракетами.

Основное его предназначение — участие в десантных операциях во взаимодействии с другими автономными боевыми средствами — воздушными, морскими и сухопутными. «Marine Lizard» может действовать как по командам удаленного оператора через спутники, так и полностью автономно с помощью навигационной системы BeiDou.

Использование десантной амфибии-беспилотника избавит морских пехотинцев от лишнего риска, связанного с начальной фазой высадки на берег, занятый противником.

Особую актуальность «Marine Lizard» приобретает в связи с обострением военно-стратегического противостояния Китая и США в южной части Тихого океана. Как известно, Китай в последнее время активно создает здесь искусственные острова, охрану которых, возможно, и доверят морским беспилотникам.