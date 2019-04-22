Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае создан первый в мире десантный корабль-беспилотник 

TechCult 24 минуты назад
Фото: TechCult
В начале апреля компания China Shipbuilding Industry, входящая в Китайскую кораблестроительную корпорацию представила первый в мире десантный беспилотный корабль-амфибию, который, возможно, уже скоро пополнит вооруженные силы страны. Судно получило название «Marine Lizard» («Морская ящерица»). По имеющейся информации, «Marine Lizard» представляет собой тримаран с дизельной установкой, его длина — 12 метров. На воде судно развивает скорость свыше 90, а на суше — до 20 км/час. Для передвижения по земле используются 4 выдвижных гусеничных трака. Максимальный пробег амфибии-беспилотника — 1200 км. «Marine Lizard» предполагается вооружить двумя пулеметами, а также противокорабельными и зенитными ракетами.
Основное его предназначение — участие в десантных операциях во взаимодействии с другими автономными боевыми средствами — воздушными, морскими и сухопутными. «Marine Lizard» может действовать как по командам удаленного оператора через спутники, так и полностью автономно с помощью навигационной системы BeiDou.
Использование десантной амфибии-беспилотника избавит морских пехотинцев от лишнего риска, связанного с начальной фазой высадки на берег, занятый противником.
Особую актуальность «Marine Lizard» приобретает в связи с обострением военно-стратегического противостояния Китая и США в южной части Тихого океана. Как известно, Китай в последнее время активно создает здесь искусственные острова, охрану которых, возможно, и доверят морским беспилотникам.
TechCult: последние новости
Ученые нашли самую первую молекулу, которая сформировалась в нашей Вселенной Путешествие сквозь черную дыру возможно — но займет больше времени, чем в обычном космосе Ученые напечатали на 3D-принтере первое в мире искусственное сердце
Комментарии
Наука и техника , Армия , Оружие , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым211
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным477
Москва и Токио вернулись к обсуждению Курил27
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России64
Видео
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
В столичных парках открылись пункты велопроката
Новости Москвы
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым
Политика
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение