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Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon назначили на 30 апреля 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции назначен на 30 апреля. Об этом информирует NASA.
«Пуск Dragon компании SpaceX на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде теперь запланирован на 04:22 вторника, 30 апреля», — заявили в агентстве.
В сообщении указывается, что это будет 17-й коммерческой миссией SpaceX в рамках снабжения и обслуживания МКС.
12 апреля с космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A.
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Наука и техника , Армия , Оружие , Технологии , SpaceX , NASA
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