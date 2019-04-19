Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon назначили на 30 апреля

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Dragon и грузом для экипажа Международной космической станции назначен на 30 апреля. Об этом информирует NASA

«Пуск Dragon компании SpaceX на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде теперь запланирован на 04:22 вторника, 30 апреля», — заявили в агентстве.

В сообщении указывается, что это будет 17-й коммерческой миссией SpaceX в рамках снабжения и обслуживания МКС.

12 апреля с космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A.