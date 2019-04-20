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Розовая Луна взошла над Землей: завораживающие кадры 

ТК «Звезда» + ещё 3 40 минут назад
Фото: Andrew Sharpe, Camilla, Twitter
Розовую Луну сравнили с флоксом — цветком, который произрастает в восточных районах США и начинает цвести в начале весны.
Жители европейских и азиатских стран в пятницу, 19 апреля, наблюдали за необычным полнолунием: огромную розово-красную Луну увидели как минимум в Германии, Италии и на Филиппинах.
Розовую Луну сравнили с флоксом — цветком, который произрастает в восточных районах США и начинает цвести в начале весны.
tvzvezda.ru
Такое необычное явление связано с тем, что Луна в этот момент расположена на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Это уже второе полнолуние за месяц.
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Наука и техника , США
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