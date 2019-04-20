Розовая Луна взошла над Землей: завораживающие кадры

Розовую Луну сравнили с флоксом — цветком, который произрастает в восточных районах США и начинает цвести в начале весны.

Жители европейских и азиатских стран в пятницу, 19 апреля, наблюдали за необычным полнолунием: огромную розово-красную Луну увидели как минимум в Германии, Италии и на Филиппинах.

Розовую Луну сравнили с флоксом — цветком, который произрастает в восточных районах США и начинает цвести в начале весны.

tvzvezda.ru

Такое необычное явление связано с тем, что Луна в этот момент расположена на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Это уже второе полнолуние за месяц.