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Над Земелей взошла розовая Луна 

Ura.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Огромная розово-красная Луна нависла этой ночью над Землей. За уникальным явлением могли наблюдать жители Европы и Филиппин.
Луна, как пояснили ученые, в ночь на 20 апреля оказалась в противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Они подчеркивают, что это уже второе полнолуние за месяц, пишет телеканал «Звезда».
Астрологи заявляют, что нынешнее полнолуние сможет воздействовать на мысли людей, побуждая их вспоминать неприятные события из прошлого, делающие их раздражительными и вспыльчивыми, сообщает сайт «Вечерняя Москва».
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Наука и техника , ТК "Звезда" , Филиппины
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