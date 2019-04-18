«Связной» из-за сбоя программы продавал iPhone по пять тысяч рублей

Интернет-магазин "Связной" в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам — например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Gb можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, архивные телефоны — от 49 рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости (скриншоты с сайта интернет-магазина есть в распоряжении агентства).

В компании объяснили, что это было связано со сбоем программного обеспечения (ПО), и обещали отдать смартфоны всем 854 успевшим их заказать по ценам, которые были в этот период.

Например, смартфоны iPhone 7 с памятью 32 Гбит продавались по 4,99 тысячи рублей, iPhone 8 с памятью 64 Гбит — 5,99 тысячи рублей, iPhone SE (64 Гбит) — 5,99 тысячи рублей, Philips Xenium w3568 — за 49 рублей, Alcatel One Touch 2010 D — 290 рублей.

"Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены. За это время было оформлено и оплачено 854 заказа", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании "Связной/Евросеть".