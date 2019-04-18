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«Связной» из-за сбоя программы продавал iPhone по пять тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Интернет-магазин "Связной" в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам — например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Gb можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, архивные телефоны — от 49 рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости (скриншоты с сайта интернет-магазина есть в распоряжении агентства).
В компании объяснили, что это было связано со сбоем программного обеспечения (ПО), и обещали отдать смартфоны всем 854 успевшим их заказать по ценам, которые были в этот период.
Например, смартфоны iPhone 7 с памятью 32 Гбит продавались по 4,99 тысячи рублей, iPhone 8 с памятью 64 Гбит — 5,99 тысячи рублей, iPhone SE (64 Гбит) — 5,99 тысячи рублей, Philips Xenium w3568 — за 49 рублей, Alcatel One Touch 2010 D — 290 рублей.
"Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены. За это время было оформлено и оплачено 854 заказа", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании "Связной/Евросеть".
"Все, кто успел сделать заказы, получают товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа", — пообещали в компании.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , "Связной" , Евросеть , РИА Новости
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