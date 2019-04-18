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В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник 

РИА Новости 36 минут назад
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
"Принципиально новый тип холодильников разработали исследователи из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Тверского государственного университета. В основе разработки твердотельная магнитная система, по энергоэффективности превосходящая газокомпрессорные механизмы обычных холодильников на 30-40%", — говорится в сообщении. Отмечается, что в новом холодильнике использован магнетокалорический эффект, заключающийся в том, что магнитный материал меняет свою температуру при намагничивании.
Как пояснил РИА Новости старший научный сотрудник МИСиС Дмитрий Карпенков, основным достижением разработчиков стало то, что им удалось реализовать каскадный эффект — когда бруски из металла гадолиния размещены на специальном колесе, которое при вращении с большой скоростью помещает их в магнитное поле.
По словам Карпенкова, технология относительно молодая — ей порядка 20 лет, но каскадный принцип впервые удалось реализовать именно российским исследователям. Уже существующие в мире установки не могут охлаждать слишком сильно, а способны лишь поддерживать определенную температуру.
Научный сотрудник поделился и планами на будущее. Разработчики собираются и дальше развивать каскадный принцип, чтобы увеличить диапазон температур, которые выдает холодильник. Если сейчас это десять градусов, то в будущем планируется достичь 12-15 градусов.
Карпенков отметил, что линейные размеры созданного сейчас лабораторного образца не превышают 15 сантиметров. Основное применение компактного устройства разработчики видят в автомобильных кондиционерах или охлаждающих системах для микропроцессорной техники.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости
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