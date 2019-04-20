Вокруг Земли вращается более миллиарда частиц мелкого космического мусора

Олег Аксенов. Более 1 миллиарда обломков космического мусора размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров находится на околоземной орбите, сообщил представитель научно-исследовательского центра войск Воздушно-космических сил Минобороны России

"В абсолютном выражении количество мелких частиц оценивается на сегодняшний день 1,25 миллиарда. Эти оценки носят в основном модельный характер, но они опираются на закон сохранения массы с учетом приблизительно 10% сгорающих объектов", — сказал он в Москве на конференции по космическому мусору.

По словам Аксенова, речь идет о частицах размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров.