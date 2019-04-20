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Вокруг Земли вращается более миллиарда частиц мелкого космического мусора 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © Depositphotos / JohanSwanepoel
Более 1 миллиарда обломков космического мусора размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров находится на околоземной орбите, сообщил представитель научно-исследовательского центра войск Воздушно-космических сил Минобороны России Олег Аксенов.
"В абсолютном выражении количество мелких частиц оценивается на сегодняшний день 1,25 миллиарда. Эти оценки носят в основном модельный характер, но они опираются на закон сохранения массы с учетом приблизительно 10% сгорающих объектов", — сказал он в Москве на конференции по космическому мусору.
По словам Аксенова, речь идет о частицах размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров.
Согласно данным, опубликованным на сайте подразделения Космического центра имени Джонсона (входит в НАСА), на орбите находятся 500 тысяч объектов размером от 1 до 10 сантиметров и свыше 100 миллионов частиц размером более 1 миллиметра. Скорость их полета составляет от 7-8 до 10-15 километров в секунду — более чем в десять раз быстрее пули.
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Наука и техника , Экология , Олег Аксенов , Министерство обороны , NASA
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