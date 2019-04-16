На спутнике Сатурна найдены «призрачные» озёра

Ранее исследователи замечали признаки того, что озёра на Титане, спутнике Сатурна, высыхают в течение лета. Но новый анализ данных «Кассини» предоставил первое представление об озёрах, полностью исчезающих с поверхности Титана.

Доказательство существования «призрачных» озёр позволяет узнать новые характеристики единственного другого тела Солнечной системы, которое обладает гидрологическим циклом. Специалисты обнаружили исчезающие озёра, сравнив наблюдения «Кассини», сделанные во время двух разных сезонов года Титана. В разгар зимы Титана в 2006 году радиолокационные наблюдения «Кассини» показали, что все три озера были заполнены жидкостью. Но когда инфракрасные камеры «Кассини» изучали Титан в 2013 году во время его весны, все три озера высохли. Учёные предполагают, что наблюдаемые озёра могли быть очень мелкими, возможно, всего лишь на сантиметры в глубину.

Но не все озёра Титана могут исчезнуть так легко. Группа исследователей из Калифорнийского технологического института изучили данные радара «Кассини» за 2017 год и обнаружила, что другие озера Титана могут достигать в глубину до 100 метров. Что касается «призрачных» озёр, исследователи не могу точно сказать, исчезли ли эти озёра навсегда или вернутся следующей зимой. Чтобы полностью изучить эффект фантомного озера, необходим новый орбитальный аппарат для исследования Титана.