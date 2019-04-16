Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На спутнике Сатурна найдены «призрачные» озёра 

Naukatv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA, JPL-CALTECH, ASI, USGS
Ранее исследователи замечали признаки того, что озёра на Титане, спутнике Сатурна, высыхают в течение лета. Но новый анализ данных «Кассини» предоставил первое представление об озёрах, полностью исчезающих с поверхности Титана.
Доказательство существования «призрачных» озёр позволяет узнать новые характеристики единственного другого тела Солнечной системы, которое обладает гидрологическим циклом. Специалисты обнаружили исчезающие озёра, сравнив наблюдения «Кассини», сделанные во время двух разных сезонов года Титана. В разгар зимы Титана в 2006 году радиолокационные наблюдения «Кассини» показали, что все три озера были заполнены жидкостью. Но когда инфракрасные камеры «Кассини» изучали Титан в 2013 году во время его весны, все три озера высохли. Учёные предполагают, что наблюдаемые озёра могли быть очень мелкими, возможно, всего лишь на сантиметры в глубину.
Но не все озёра Титана могут исчезнуть так легко. Группа исследователей из Калифорнийского технологического института изучили данные радара «Кассини» за 2017 год и обнаружила, что другие озера Титана могут достигать в глубину до 100 метров. Что касается «призрачных» озёр, исследователи не могу точно сказать, исчезли ли эти озёра навсегда или вернутся следующей зимой. Чтобы полностью изучить эффект фантомного озера, необходим новый орбитальный аппарат для исследования Титана.
Naukatv.ru: последние новости
Физик допустил возможность путешествий через червоточины Астрономы впервые сфотографировали чёрную дыру Метеориты выбивают с поверхности Луны тонны воды в год
Комментарии
Наука и техника , Наука , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль подготовил план для жителей Донбасса74
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море177
Галкин приструнил Собчак за Нотр-Дам-де-Пари59
«Больше хайпа»: Россиян раскритиковали цветы к посольству Франции2
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского44
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Наука и техника
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение