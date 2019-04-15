Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".

"В случае разгерметизации теплообменника между внешним и внутренним контурами… при достаточно быстром переходе в служебный модуль российского сегмента МКС (порядка 10-15 минут) американский экипаж может быть спасен", — говорится в статье сотрудников "Энергии".

При этом отмечается, что система фильтрации, состоящая из микрокомпрессора АФОТ-М и аммиачного фильтра ФТД-А, была разработана в РКК "Энергия" по контракту с НАСА

По расчетам специалистов, система сможет очистить весь объем российского сегмента станции без учета Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ, планируется к запуску в 2020 году) чуть более чем за восемь часов.

Разработчики рассказывают, что в случае разгерметизации теплообменника на американском сегменте в атмосферу станции утечет смесь воды с аммиаком, а концентрация вещества в атмосфере станции достигнет 28 тысяч миллиграммов на кубический метр — в 40-80 раз больше критического для человека значения.